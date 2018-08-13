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Halkbank Olağan Genel Kurulu

- Himmet Karadağ'ın 3 yıl süre ile Halkbank'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildi

Halkbank Olağan Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Halkbank, bankanın olağan genel kurul toplantısının bugün yapıldığını bildirdi.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan olağan genel kurul toplantı tutanağında Hazine ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi'nin verdiği önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyesi olarak Osman Arslan, Sadık Tıltak, Maksut Serim, Meltem Taylan Aydın, Mehmet Nihat Ömeroğlu ve Cenap Aşçı'nın görevlerine devam etmesine; Recep Süleyman Özdil, Ahmet Yarız ve Himmet Karadağ'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, 2017 yılı karından toplam dağıtılan net kar payı tutarının 158 milyon 332 bin 114 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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