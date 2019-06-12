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Halkbank, Sırbistan'da 34. şubesini açtı

- Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç: - "Ekonomik ilişkilerin iyi olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de Halkbank'ın burada olması. Halkbank çok önemli. Çünkü Halkbank'ın olduğu yerde Türk yatırımcısı oluyor"

Halkbank, Sırbistan'da 34. şubesini açtı
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SMEDEREVO (AA) - Halkbank, 4 yıldır faaliyet gösterdiği Sırbistan'da, 34'üncü şubesini ülkenin kuzeydoğusundaki Smederevo kentinde açtı.

Şubenin açılışına Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Smederevo Belediye Başkanı Jasna Avramovic, Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Kenan Bozkurt, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçis Bilgiç, açılışta yaptığı konuşmada, Sırp yetkililere, Sırbistan'a yatırım yapmak isteyen Türk iş adamları için en iyi şartları yaratmaları ricasında bulundu.

Bilgiç, "Ekonomik ilişkilerin iyi olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim Halkbank'ın burada olması. Halkbank çok önemli. Çünkü Halkbank'ın olduğu yerde Türk yatırımcısı oluyor." diye konuştu.

Smederevo Belediye Başkanı Jasna Avramovic de Smederevo kentine daha çok Türk yatırımcının gelmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Kenan Bozkurt ise Smederevo'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, bugün Halkbank'ın Sırbistan'daki 34. şubesini açtıklarını bildirdi.

Cacak Bankası hisselerinin yüzde 76,76'sını satın alarak Sırbistan'da faaliyete başlayan Halkbank, bu ülkedeki ilk şubesini 2015 yılında açmıştı.

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AçılışHalkbankSirbistanSmederevoşube
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