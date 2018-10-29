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Halkbank, Sırbistan'daki ilk dijital şubesini açtı

- Başkent Belgrad'da açılan dijital şube, bankanın Sırbistan'daki 33. şubesi oldu

Halkbank, Sırbistan'daki ilk dijital şubesini açtı
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BELGRAD (AA) - Halkbank, üç yıldır faaliyet gösterdiği Sırbistan'daki ilk dijital şubesini başkent Belgrad'da açtı.

Belgrad şehir merkezinde açılan ve modern bankacılık donanımına sahip dijital şube, aynı zamanda bankanın Sırbistan'daki 33. şubesi oldu.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, açılışta yaptığı konuşmada, Halkbank'ın Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek yıl 2 milyar dolara yükselmesi temennisinde bulundu.

Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Kenan Bozkurt da Cumhuriyet Bayramı'nda açıktıkları bu dijital şube ile Sırbistan'daki şube sayılarının 33'e ulaştığını aktararak, bu ülkede faaliyet gösterdikleri üç yıl içinde yüzde 70'in üzerinde büyüme kaydettiklerini vurguladı.

Bankanın sermayesinin bu üç yıl içinde yarım milyar doları aştığına işaret eden Bozkurt, gelecek üç yıl içinde de 1 milyar dolar hedefine ulaşmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Belgrad'daki dijital şube açılışına ayrıca Galatasaraylı eski futbolcular Zoran Simovic ile Dzevad Prekazi de katıldı.

Cacanska Bank hisselerinin yüzde 76,76'sını satın alarak Sırbistan'da faaliyete başlayan Halkbank, bu ülkedeki ilk şubesini de 2015'te açmıştı.

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AçılışDijital şubeHalkbankSirbistan
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