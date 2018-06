Halkbank'tan Üsküp'te iftar ÜSKÜP (AA) - Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp) tarafından Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar verildi.

İftara Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

Halkbank Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de aktif toplam bazında beşinci, nakdi krediler sıralamasında dördüncü, mevduat sıralamasında üçüncü büyük banka olan Halkbank’ın bu yıl 80’inci yılını kutladığını hatırlattı.

Halkbank’ın kurulduğu günden bu yana Türkiye’de esnaf, sanatkar ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) en güçlü destekçisi olduğunu vurgulayan Özdil, KOBİ bankacılığı alanında yüzde 15,5 pazar payı ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Halkbank olarak yurt içinde etkinliklerini arttırırken uluslararası ölçekte devam eden bankacılık faaliyetlerine de her yıl daha güçlü bir marka haline geldiklerine dikkati çeken Özdil, "Sırbistan ve Makedonya’da toplam 76 şubeli iki bankamız, geniş muhabir bankacılık ağımız, Londra ve Singapur gibi küresel finansal merkezlerde bulunan yurt dışı şube ve temsilciliklerimizle müşterilerimize her zaman üstün hizmet vermeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı ise, Halkbank’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel iftar programı düzenlediğini ifade ederek, Ramazan ayının iyiliğin, samimiyetin ve hayırseverliğin bir ay olduğunu söyledi.

Halkbank olarak çok kısa bir sürede çok büyük başarılara imza attıklarını kaydeden Sucubaşı, "Şu an Makedonya’nın en büyük ilk dört bankası içerisinde yer almaktayız. Tüm alanlarda hedeflere üstün sonuçlar elde ederek, bankacılık sektöründe önemli ölçüde başarı elde etmek bizim için büyük bir gurur vesilesi olmuştur." diye konuştu.