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Halkbank'tan açıklama:

- "Bazı basın yayın kuruluşlarının ABD'de görülmekte olan bir dava hakkında sunulan yeni iddianameye atıfta bulunarak bankamız ve bankamızın bazı eski yöneticileri hakkında kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı haberler yaptığı anlaşılmaktadır" - "Bankamız tarafından müteaddit zamanlarda yapılan özel durum açıklamalarında bankamızın tüm işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket ettiği konusunda detaylı bilgilendirme yapılmıştır"

Halkbank'tan açıklama:

İSTANBUL (AA) - Halkbank, bazı basın yayın kuruluşlarının ABD'de görülmekte olan bir dava hakkında sunulan yeni iddianameye atıfta bulunarak banka ve bankanın bazı eski yöneticileri hakkında kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı haberler yaptığının anlaşıldığını, banka tarafından müteaddit zamanlarda yapılan özel durum açıklamalarında Halkbank'ın tüm işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket ettiği konusunda detaylı bilgilendirme yapıldığını duyurdu.

Halkbank'ın, bugün basında yer alan haberlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarının ABD'de görülmekte olan bir dava hakkında sunulan yeni iddianameye atıfta bulunarak bankamız ve bankamızın bazı eski yöneticileri hakkında kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı haberler yaptığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak bankamız tarafından müteaddit zamanlarda yapılan özel durum açıklamalarında bankamızın tüm işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket ettiği konusunda detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Bu nedenle söz konusu süreçle ilgili olarak bankamız açıklamaları dışındaki haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız."


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