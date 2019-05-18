Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi Trabzon dünya
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

Halkbank'tan Üsküp'te iftar

- Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski: - "Dünyanın pek çok yerinde yabancı düşmanlığı ile İslamofobinin artış gösterdiği bu çalkantılı dönemlerde, Kuzey Makedonya olarak biz en yüksek değerimiz olan bir arada yaşama ve farklılıklara saygı geleneğinden vazgeçmeyeceğiz"

Halkbank'tan Üsküp'te iftar
banner17

ÜSKÜP (AA) - Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar verildi.

İftara Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bakanlar, milletvekilleri, ülkedeki Türk siyasi parti başkanları, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, burada yaptığı konuşmada, dünyada yabancı düşmanlığı ile İslamofobinin yükselişe geçtiğine dikkati çekerek, ülkesinin en yüksek değeri olan bir arada yaşama ile farklılıklara saygı geleneğinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Ülkenin cumhurbaşkanı olarak önceliğinin sivil uzlaşmaya, en derin dini ve etnik farklılıklarla yaşamaya katkıda bulunmak olduğunu aktaran Pendarovski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın pek çok yerinde yabancı düşmanlığı ile İslamofobinin artış gösterdiği bu çalkantılı dönemlerde, Kuzey Makedonya olarak biz en yüksek değerimiz olan bir arada yaşama ve farklılıklara saygı geleneğinden vazgeçmeyeceğiz. Bu avantaj, açıkça Avrupa prensiplerine göre yaşadığımızı ve Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin yerinin Avrupa uluslar ile devletleri ailesinin yanında olduğunu göstermekte."

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilere de değinen Pendarovski, "Bu mükemmel yakınlığın daha da iyi olması için en ufak bir ihtimal bile varsa bunun böyle olması için her şeyi yapacağımı garanti ederim." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kara da Kuzey Makedonya ile Türkiye’nin çok güzel bir köprü kurduğunu, çok güzel bir dostlukları oluştuğunu kaydederek, "Bu tarih boyunca da devam etti. Önünüzdeki süreçte de bunu devam ettirmek elimizdedir, biz diyoruz ki hadi birlikte, bizler bu toplumları kalkındırmak için elimizden geleni yapalım." diye konuştu.

Halkbank Genel Müdürü Arslan da Türkiye’de bilanço büyüklüğü bazında üçüncü, nakdi krediler ve mevduat sıralamasında ikini büyük banka olan Halkbank’ın bu yıl 81’inci yılını kutladığını hatırlattı.

Halkbank Üsküp'ün ülkede kısa zamanda en hızlı büyüyen ve dördüncü büyük banka grubuna girme başarısı gösterdiğini kaydeden Arslan, "Ülke genelindeki modern ve teknolojik donanımlı şube sayısını da 21'den 41'e çıkarmıştır. Bankamız 2019 yılı ilk çeyreği itibarıyla Kuzey Makedonya'da toplam 540 çalışanla yoluna devam etmektedir." dedi.

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı ise Halkbank Üsküp'ün amacının yeni teknolojiler ile bankacılığın yeni gelişme ve trendlerini uygulamanın yanı sıra en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle bir gülümsemenin, saygı ve sevgi çerçevesinde bir sohbetin hissedildiği ikinci bir ev olmak olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HalkbankKuzey MakedonyaÜsküp
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5