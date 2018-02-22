Halkbank'tan yerli savunma sanayisine destek

İSTANBUL (AA) - Halkbank, Savunma Sanayii Destek Kredisi ile yerli savunma sanayisini geliştirme ve güçlendirme faaliyetlerini destekliyor.

Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılmasında, ihtiyaçların yerli imkan ve teknolojilerle üretilmesinde önemli payı olan tedarikçi KOBİ'ler, yatırım ve işletme finansmanı ihtiyaçları için 7 yıla varan vade ve uygun koşullarla Halkbank Savunma Sanayii Destek Kredisi'nden yararlanabiliyor.

Banka, Savunma Sanayii Destek Kredisi'nden faydalanan KOBİ'lere, Siber Risk Sigortası hediye ederken, belirli bankacılık işlemlerini 6 ay boyunca ücretsiz gerçekleştirme fırsatı da sunuyor.

Savunma Sanayii Destek Kredisi hakkında daha fazla bilgiye, bankanın şubeleri ile resmi internet sitesinden erişilebiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, teknolojik dönüşüme en hızlı uyum sağlayabilen işletme modeli olarak KOBİ'lerin, savunma sanayisi açısından önemine dikkati çekti.

Yerli ve milli savunma sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaları çok önemli bulduklarını belirten Torusdağ, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi alanındaki Türk şirketlerinin projelerinde alt tedarikçiler büyük oranda KOBİ'ler. KOBİ'lerin en büyük destekçilerinden biri olarak, yerli işletmelerin sektörün nitelikli tedarikçileri olabilmeleri için gerekli teknolojik ürünlerin geliştirilmesi noktasında duydukları finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamayı hedefliyoruz. Savunma Sanayii Destek Kredisi ile 80 yıldır olduğu gibi ülkemize ve milletimize değer katacak projelerin bir parçası olmaya devam edeceğiz."

