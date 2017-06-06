"Halkımızı aileleriyle birlikte fuara davet ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "36. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı", 21 Haziran'da sona erecek.

Beyazıt Meydanı'ndaki etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Fuar Koordinatörü Sadrettin Yüce, fuara 180'in üzerinde yayımcının katıldığını dile getirdi.

Yüce, fuarda bu yıl çocuk yayınlarının yoğunlukta olduğunu işaret ederek, "Halkımızı, aileleriyle birlikte dinlenmek istedikleri vakit fuara davet ediyoruz. Burada serin ortamda, çok rahat bir şekilde dinlenerek kitapları inceleyebilirler." dedi.

- "Cumartesi ve pazar günü 10 bin ziyaretçimiz oldu"

Fuarın 28 yıl Sultanahmet Meydanı'nda, son 8 yıldır ise Beyazıt Meydanı'nda yapıldığını aktaran Sadrettin Yüce, geçen yıl günlük ortalama 7-10 bin okuyucuya ulaşıldığının altını çizerek, "Geçen yıl, Vezneciler'de elim bir patlama gerçekleşti ve 30'a yakın şehidimiz olmuştu. Buna rağmen normalde 11.00'de açılan fuarımız, patlamanın hemen akabinde 9.30'da açıldı. Teröre lanet, tabiri caizse meydan okuduk. Halkımız da buna pirim vermedi ve fuar dolu dolu geçti. Fuarımız bu yıl da cumartesi ve pazar günü yine dopdoluydu. 10 bine yakın ziyaretçimiz oldu." diye konuştu.

Beyazıt Meydanı'nda, 2 bin 500 metrekarelik bir alanda hizmet verdiklerine dikkati çeken Yüce, şöyle devam etti:

"Müracaat eden 800 kadar yayımcımız var. Alanımız şayet daha büyük olsa, hepsini buraya koyabiliriz. Lakin alan darlığı sebebiyle alamıyoruz. Geçen yıl da 180 yayıncıyı aşmıştı. Bu yıl stantları biraz daha daraltarak daha fazla katılımcı almayı düşündük. Fuarın dışındaki stantlarımız, geçen yıl çadırdı. Bu yıl ahşaptan yaptık ve görsel anlamda halkın beğenisini kazandı."

- "Öğrenciler de fuara akın ediyor"

Yüce, fuarda kitapların yanı sıra el sanatlarının ve hediyelik eşya stantlarının da ziyaretçilerle buluştuğunu vurgulayarak, "Bu yıl okullardan da buraya gelenler oluyor. Ramazan, geçen seneye kıyasla 10 gün önce olduğu için, okul vaktine de denk geldi fuarımız. Bu kapsamda gerek üniversite, gerek ilk ve ortaöğretim öğrencileri fuara akın ediyor. Bu da bizim için bir sevinç kaynağı." ifadelerini kullandı.

"36. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı"nda dini eserler ile edebiyat, felsefe, tarih, kültür yayınları ve dergiler yer alıyor. Yazarlar da kendileri için düzenlenen imza etkinliklerinde okuyucularıyla buluşuyor.



Fuar kapsamında Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ESKADER) desteğiyle Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Beyazıt Ramazan Sohbetleri"ne ise her gün önemli bir isim konuk oluyor. Aralarında Yıldız Ramazanoğlu, Ali Ural, Leyla İpekçi, Belkıs İbrahimhakkıoğlu ve Ali Ayçil'in de bulunduğu etkinlik, 26 şair ve yazarı kitapseverlerle bir araya getirecek.