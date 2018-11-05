Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon Halit yalçın avcı
Faiz düşürüldü
Faiz düşürüldü
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan

"Halkın hoşnutluğunu kazanamazsak zararını görürüz"

- İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, halkın sorunlarını ihmal etmenin yeni ayaklanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu

banner17

İSTANBUL (AA) - İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, halkın sorunlarını ihmal etmenin yeni ayaklanmalara yol açabileceği konusunda uyardı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'daki Ulusal Pasif Savunma Konferansı'nda konuşan İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ekonomik sorunlar nedeniyle son dönemde baş gösteren protesto gösterilerinin kamu güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

İran İçişleri Bakanı, "Son aylarda (protesto gösterileri nedeniyle) meydana gelen tehdit, hafife alınmaması gereken en önemli tehditlerdendir. Devrim karşıtları, bu tarz karışıklıklardan istifade etmenin peşindeler." dedi.

Fazli, "Eğer halkın hoşnutluğunu kazanamazsak o zaman asıl sorunla karşı karşıyayız demektir ve zararını görürüz. Çünkü tabiat boşluk kabul etmez." ifadelerini kullandı.

İran'da geçen yıl aralık ayında Meşhed kentinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmüştü. ABD'nin mayıs ayında nükleer anlaşmadan çıkarak yeni yaptırımları uygulamaya geçirmesi zaten sıkıntılı ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesine neden oldu. Halk, çoğunlukla ekonomideki kötü gidişattan Tahran yönetimini sorumlu tutuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AyaklanmaHalkın Hoşnutsuzluğuİran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1