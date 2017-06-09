"Halkın parası bundan sonra halka gidecek"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ/AHMET OKUR - İçişleri Bakanlığınca Hizan Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Bülent Hamitoğlu, belediyeye aktarılan bütçenin artık halka hizmet için kullanılacağını belirtti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde belediye, altyapı, sıcak asfalt, semt sahaları, park, sokak aydınlatmaları, yurt binaları, gençlik merkezleri, kütüphane, kentsel dönüşüm gibi birçok alanda hizmetlerini sürdürüyor.

Hamitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede içme suyu konusunda büyük sıkıntı yaşandığını söyledi.

Sorunun çözümü için 93 kilometrelik içme suyu, 6 kilometrelik de isale hattını projelendirdiklerini belirten Hamitoğlu, "Bu projemizle 50 bin kişiye yetecek bir kapasiteye ulaşmayı planlıyoruz. Yani önümüzdeki 30 yıl nüfus artışını da göz önünde bulundurduğumuzda bu, ilçe için bir çözüm olacaktır." dedi.

Hamitoğlu, "Kanalizasyon şebekleri daha önce ihale edilmiş ancak terör örgütünden dolayı sağlıklı bir kanalizasyon sistemi yapılamamış. Bunun için tekrar projeler hazırlıyoruz. Ekstra kaynaklar aktararak kanalizasyon hatlarını iyileştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kanalizasyon hatlarının DBP'li belediye döneminde inşa edilmesine rağmen işin kontrolünün doğru yapılmadığını anlatan Hamitoğlu, şimdi hepsinin yıkık durumda bulunduğunu bildirdi.

Elektrik hatlarını da yer altına aldıklarını dile getiren Hamitoğlu, "Altyapı işlerini bitirdikten sonra yine terör örgütünün çukur ve diğer eylemlerinde bozulan sokak ve caddelerimizi sıcak asfalt yapacağız. Bu yıl inşallah ilçe merkezimiz sıcak asfaltla daha güzel görünüme kavuşacak. Vatandaşlarımızın ayakları bundan sonra çamura batmayacak. Suları temiz akacak, kanalizasyonları mahalle ortasında kokmayacak. Halkın istediği budur. Bunu da yapıyoruz, yapacağız da." diye konuştu.

İlçede özellikle gençlerin ve ailelerin açık havada oturacakları, çocukların oynayacağı park bulunmadığını belirten Hamitoğlu, şöyle devam etti:

"10 mahallemizin hepsine en az bir park yapacağız. Çarşı merkezinde kadınlar ve yaşlılar için özel bir oturma alanı ve çay bahçesi oluşturacağız. Projelerimiz ve malzemelerimiz hazır. Yine gençlerin özellikle terörün etkisinden kurtulması ve örgütün ağına düşmemeleri için sportif ve sosyal faaliyet yapabilecekleri bir gençlik merkezi daha yapıyoruz. Semt sahaları yapacağız. Ayrıca sınavlara hazırlanan gençlerimize yardımcı kaynak desteği veriyoruz. Çok sayıda kitap aldık. Bunlara belediye kaynağından her türlü desteği veriyoruz."

Belediyenin her mahallede taziyeevi yaparak buraların çay ve şeker ihtiyacını karşıladığını ifade eden Hamitoğlu, vatandaşların, cenazelerinde başka şeylerin derdine düşmesini istemediklerini söyledi.

- Kadınlar, Karadeniz'i gezdi

Hamitoğlu, şehit annelerinin de aralarında bulunduğu 55 kadını Karadeniz turuna, ilçedeki 110 öğrenciyi de Bolu Belediyesinin ev sahipliğinde bu kente geziye gönderdiklerini anlattı.

Sosyal faaliyetlerin hızla devam edeceğini, bu kapsamda gençlere yönelik "sinema geceleri" düzenlediklerini vurgulayan Hamitoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki zamanlarda şairleri gençlerimizle buluşturacağız. Gençlerimizin örgütün kucağına düşmemeleri için Hizan Gençlik Kulübünü daha faal hale getirdik. Bakanlığımız kulübe 100 bin lira destek verdi. Bununla Hizan gençlerini sporla buluşturacağız. Gençlerin gündeminde sportif faaliyetler olacak. Artık bazılarının 5 lira verip polise ve askere taş attırdığı bir dönem olmayacak. Daha güzel, milleti ve halkı için çalışan, kendi içinde mutlu olan ve daha sağlıklı gençler yetiştireceğiz. Bu vesileyle halkın ve gençlerin gündeminden terör tamamen kalkmış olacak. Son zamanlarda terörün gündemden kalktığını görüyoruz. Vatandaş, çok şükür mutlu. Güvenlik çok daha iyi. Son zamanlardaki operasyonlarımızda terör örgütü çok ciddi darbe aldı. Bir daha bu bölgede barınabileceklerini düşünmüyorum."

Hamitoğlu, kültür merkezinde hem gençlere hem çocuklara hitap edecek ayrı kütüphaneler yaptıklarını da ifade etti.

Halkın talebi doğrultusunda, kentsel dönüşüm projesi kapsamında çarşı merkezini yıkarak yenileyeceklerini belirten Hamitoğlu, "Bu yıl ilçede hedeflediğimiz yatırım miktarı 40 ila 50 milyon lira arasındadır. Bunları hızlı bir şekilde yaparak, kışa girmeden bitirmeyi planlıyoruz. Halkın parası bundan sonra halka gidecek. Bir başka yere gitmeyecek." diye konuştu.