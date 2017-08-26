Haluk Levent'ten Bakan Eroğlu'nun davetine yanıt

ANKARA (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Şeytan Sofrası mevkisinde yanan alanların ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalara katılacağını belirten şarkıcı Haluk Levent, kendisinin seslendirmesi durumunda türkü sözlerini yazabileceğini açıklayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na yanıt verdi.

Haluk Levent, Twitter hesabından, Eroğlu'nun açıklamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Siz sözlerini yazın ben bestesini yaparım Sayın Bakanım. Siz yeter ki rantçılara izin vermeyin. Yeter ki bu yıl yanan yerlere fidan dikelim." ifadesini kullandı.

- Bakanlık ile Haluk Levent arasındaki Twitter mesajları

Haluk Levent, Şeytan Sofrası'ndaki yangına ilişkin, "Tüm takipçilerim! AHBAP olarak karar alıyoruz. Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız?" mesajını paylaşmıştı.

Levent'in bu mesajına karşılık, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Twitter hesabından, "Sayın Haluk Levent, Ayvalık'taki saha temizlenmeye başlandı. Kasımda fidanlar toprakla buluşturulacak. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz." yanıtı verilmiş, Levent de bulun üzerine, "Orman ve Su İşleri bu tweeti attı. Tamam biz de kasım ayında fidanlar dikilirken orada olacağız ve ondan sonra diğer yakılan ormanlarda..." paylaşımında bulunmuştu.

Bakan Eroğlu da "Ayvalık'taki yangında zarar gören 'Şeytan Sofrası'na ekim veya kasım ayında ilk fidanları dikeceğiz. İsmini de 'Cennet Sofrası' yapacağız.", "Ayvalık'taki orman yangınında zarar gören sahanın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullanmıştı.

Eroğlu, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada da Haluk Levent'in seslendirmesi halinde orman yangınlarına yönelik türkü sözü yazabileceğini belirtmişti.