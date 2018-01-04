DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Türkiye'de ipek böceği kozası üretiminin en fazla olduğu il Diyarbakır'dır. Yaklaşık 50 bin ton ipek böceği kozası üretiyoruz." dedi.

Vali Güzeloğlu, beraberinde Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Kulp Belediye Başkan Vekili Kaymakam Fatih Dülgeroğlu ile Kulp ilçesindeki İpek İplik Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Fabrikada çalışan işçilerle sohbet eden Güzeloğlu, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 33 kişinin çalıştığı fabrikada ipek böceği kozasının üretim sürecini incelediklerini söyledi.

Bu tür tesislerin çoğalmasının gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Güzeloğlu, şöyle konuştu:



"Türkiye ipek böceği üretiminin ve buna bağlı ipek üretiminde yüzde 50'yi gerçekleştiren tesisimizdeyiz. Türkiye'de ipek böceği kozası üretiminin en fazla olduğu il Diyarbakır'dır. Yaklaşık 50 bin ton ipek böceği kozası üretiyoruz. Bu tesisimizde 4 ton ham ipek elde ediyoruz. Türkiye üretiminin yarısı bu tesisimizde üretiliyor. Buradan üretici merkezlerine gönderiliyor."

Tesiste çalışanların sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Güzeloğlu, böylelikle bölgenin ekonomik kalkınmasının hızlanmasını amaçladıklarını bildirdi.

Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ipek böceği koza üretiminde ve ipek böceği kozasından elde edilen ham ipek üretiminde merkez Diyarbakır'dır. İstihdama katkı koyan, ekonomik gelişmeye destek olan çok önemli bir yatırım. Bu tesisimizin hem kapasitesini hem de sayısının artarak ipek böceği kozası ve buna bağlı ham ipek yetiştiriciliğinde Diyarbakır'ımızın dünya çapında bir üretim merkezi olması çabası içindeyiz."

Tesisin kuruluşundan şimdiye kadar hükümetin desteğiyle önemli katkılar sağladıklarına işaret eden Güzeloğlu, "Böylesi tesislerle Kulp'un, Diyarbakır'ın ve ülkemizin kalkınmasına ve böylesi stratejik tesislere katkı konulmasına destek olan, Diyarbakır'ın ve bölgenin kalkınmasına her zaman olduğu gibi ilgisi olan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve bakanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kurum müdürleri ve muhtarlarla bir araya geldi.