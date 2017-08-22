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Hama'da hava saldırısı: 50 ölü

- Hama'nın doğusundaki iki köye yönelik hava saldırılarında en az 50 sivil yaşamını yitirdi

Hama'da hava saldırısı: 50 ölü

İSTANBUL/ANKARA (AA) - Suriye'nin Hama ilinin doğusunda dün gece geç saatlerde düzenlenen hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen uçaklar dün gece geç saatlerde, Hama'nın doğusunda yer alan terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Ruveyda ve Musteriha köylerini misket bombalarıyla hedef aldı.

Bombardımanlarda çoğunluğu kadın ve çocuk en az 50 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar, bölgede tıbbi müdahale imkanı bulunmadığından yaralıların tedavi edilemediğini aktardı.


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Hama'nın DoğusuMisket BombasıRüveyda Köyü
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