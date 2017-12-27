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Hamaney Van'da İranlı öğrencilerle buluştu

- İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini ziyaret ederek İranlı öğrencilerle bir araya geldi - Hamaney: - "İranlı öğrenciler Türkiye'de yabancılık hissetmiyorlar. Öğrenciler ikinci ülkelerinde öğrenim görüyorlar. Biz böyle gözlemliyoruz"

Hamaney Van'da İranlı öğrencilerle buluştu

VAN (AA) - İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini (YYÜ) ziyaret ederek İranlı öğrencilerle bir araya geldi.

Hamaney, YYÜ Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'ın daveti üzerine Van'a geldiklerini söyledi.

İslamiyetin bilim için önemli olduğunu belirten Hamaney, şunları aktardı:

"İran'da insanlar ilime ve bilime ulaşmak için yurt dışına çıkıyorlar. İran'da bu fırsatı insanlarına veriyor. Şu anda verilere göre 75 bin öğrenci İran dışında değişik ülkelerde eğitim görmektedir. Bu öğrenciler dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın sermayelerinden destek yararlanıyor. Dışarıda okuyan öğrencilerin bin 500 tanesi devletten burs alıyor. Burslu ya da bursuz bu öğrencilere İran İslam Cumhuriyeti devleti ve milleti tarafından sahip çıkmak ve sahip çıkmak gibi bir düşüncesi her zaman var."

Türkiye ile yıllardır ortak tarihlerinin ve iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden Hamaney, ''İnanç ve kültürümüz hemen hemen aynı. Allah'a hamdolsun ki siz Türkiye'yi seçtiniz. İranlı öğrenciler Türkiye'de yabancılık hissetmiyorlar. Öğrenciler ikinci ülkelerinde öğrenim görüyorlar. Biz böyle gözlemliyoruz. Bu da önemlidir. Türkiye'nin üniversiteleri hamdolsun bugüne kadar İranlı öğrencilere çok saygılı davrandı. Bunun içinde teşekkür ederiz." diye konuştu.

Van'a ilk kez geldiğini de aktaran Hamaney, kente gelen İranlı öğrenci sayısının artacağına dikkati çekti.

Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, ziyarette bulunan heyete teşekkür etti.

Programa, İran Erzurum Başkonsolosu Hasan Dibban Uran, İran yurt dışı öğrenciler danışmanları Mohammad Ali Nezamzadeh ve Mohsen Fayyazi, Kültür Ataşesi Hussen Gasmi, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun ve İranlı öğrenciler katıldı.

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