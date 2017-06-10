BEYRUT (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, hareketin Arap devletlerinin iç işlerine müdahil olmayacağını söyledi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Hamas Siyasi Büro Üyesi Ebu Merzuk ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki konutunda kabul etti.

Ebu Merzuk görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, "Arap ülkeleri arasındaki sorunlar Arap devletlerinin iç işleri olarak kalacak. Hamas, Arap devletlerinin iç işlerine müdahil olmayacak. Hamas'ın pusulası, Filistin ve Kudüs meselesi ile Filistinlilerin bütünlüğü ve ulusal birlik yönünü gösterecektir." diye konuştu.

Hamas'ın Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında istikrarın ve güvenliğin sağlanması noktasında çalışacağını belirten Ebu Merzuk, hareketin amacının Filistinlilerin topraklarına geri dönene kadar kamplarda güvenliği idame ettirmek olduğunu vurguladı.

Lübnan'ın istikrar ve güvenliğinin Hamas'ın öncelikleri arasında olduğunu dile getiren Ebu Merzuk, bundan dolayı hareketin Lübnan güvenlik birimleri ile koordineli çalıştığını ifade etti.

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Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen hafta başında "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar'a yönelik uyguladıkları diplomatik ambargoda Hamas da suçlamaların hedefi olmuştu. Hamas, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr'in, Katar'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini tamir edebilmesi için Hamas'a desteğine son vermesi gerektiği yönündeki açıklamalarını kınamıştı.

Lübnan'da Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 450 bin civarında Filistinli mülteci yaşıyor. Filistinlilerin bir kısmı ülke genelindeki 12 mülteci kampında barınırken diğer kısmı Beyrut başta olmak üzere diğer şehirlerde yaşıyor.



