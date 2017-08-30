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Hamas Guterres'in Gazze ziyaretinden memnun

-Hamas Sözcüsü Berhum: -"BM Genel Sekreteri Guterres'in Gazze ziyareti uluslararası diplomaside önemli bir işaret"

Hamas Guterres'in Gazze ziyaretinden memnun

GAZZE (AA) - Hamas'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bugün Gazze'ye yapacağı ziyareti memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin İsrail işgal güçleri ile çatışma denklemindeki önemine dikkati çekerek, "BM Genel Sekreteri Guterres'in Gazze ziyareti, uluslararası diplomaside önemli bir işaret." ifadesini kullandı.

Söz konusu ziyaretin, İsrail'in 11 yıldan fazladır Gazze'de uyguladığı abluka nedeniyle bölge sakinlerinin yaşadığı insani koşulların tehlikesinin arttığı sırada gerçekleşeceğine işaret eden Berhum, BM Genel Sekreterinden ziyareti sırasında ablukanın kaldırılması ve dünyanın en büyük hapishanesinde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin sıkıntılarına son verilmesi için mümkün olan tüm çabayı sarf etmesini istedi.

Guterres'in İsrail'in, Filistinli tutuklulara, Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerlere yönelik ihlallerine son vermesi için bu ülkeye her türlü baskıyı yapması gerektiğini ifade eden Berhum, ayrıca BM'nin yardım ve gelişim programlarının yanı sıra Gazzelilerin yaşadığı insani trajediden kurtarılması için finans yardımlarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kuveyt'in ardından Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret eden Guterres'in bugün Gazze Şeridi'ne gelmesi bekleniyor.

Guterres'in bu senenin başında selefi Ban Ki-moon'dan genel sekreterlik görevini devralmasının ardından ilk kez bölgeyi ziyaret ettiği ifade ediliyor.





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