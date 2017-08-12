Hamas heyeti, Mısır'da

GAZZE (AA) - İslami direniş hareketi Hamas'ı temsilen bir heyetin, Mısırlı yetkililerle Gazze üzerindeki ambargonun hafifletilmesi konusunu görüşmek üzere başkent Kahire'ye gittiği belirtildi.
Hamas sözcüsü Hazim Kasım AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu ziyaretin, hareket liderlerinden Yahya es-Sinvar başkanlığındaki başka bir heyetin haziran ayında gerçekleştirdiği ziyaretin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.
Mısır ile olumlu ilişkiler geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Kasım, heyetin yetkililerle, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargonun hafifletilmesi konusunu görüşeceğini aktardı.
Geçen haziran ayında Sinvar'ın başkanlık ettiği Hamas heyeti, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette, istihbarat teşkilatından yetkililerle ikili ilişkiler ve Gazze ambargosunun hafifletilmesi konularını görüşmüştü.
İsrail, Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana Gazze'ye ambargo uyguluyor.