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Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar

- Hamas, Fetih hareketinin "Filistin parlamentosunda oturum düzenlenmesi" yönündeki tavsiye kararını reddetti

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar

GAZZE (AA) - Hamas, Fetih hareketinin "Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) icra komitesi ve merkez konseyi seçimleri ile siyasi programın onaylanması için Filistin parlamentosunda oturum yapılması" yönündeki tavsiye kararını reddettiğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, yenilenmeden toplanması halinde parlamentonun "Fetih dışında kimseyi temsil etmeyeceği" belirtilerek, çıkacak kararların "ulusal içerikten yoksun ve bağlayıcılıktan uzak olacağı" ifade edildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ocak ayında yapılan hazırlık komitesi toplantısında "parlamentonun seçim ve uzlaşı yoluyla yenilenmesi gerektiği" konusunda Fetih dahil tüm grupların anlaştığına işaret edilen açıklamada, parlamentonun eski şekliyle toplanmasının söz konusu anlaşmadan vazgeçmek anlamına geleceği savunuldu.

Açıklamada ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Beyrut'ta Filistinli gruplarla varılan anlaşmadan vazgeçerek Filistin halkı adına tek başına karar almakla" suçlandı.

Abbas başkanlığında dün gerçekleşen Fetih Hareketi Merkez Komitesi toplantısının ardından, bugün yapılan yazılı açıklamada "FKÖ icra komitesi ve merkez konseyi seçimleri ile siyasi programın onaylanması için Filistin parlamentosunda oturum yapılması" yönünde tavsiye kararı alındığı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FetihFKÖHamas
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