Hamas Suriye'deki ateşkesten memnun

GAZZE (AA) - Hamas, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde varılan ateşkes mutabakatıyla ilgili memnuniyetini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve halkın birliğini korumak, akın kanı önlemek için krize siyasi çözüm bulunması çağrısı yapıldı.

Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, gece yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girdi.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkeste Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar kapsam dışı bırakıldı.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.