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Hamas ve İslami Cihad'a Filistin Merkez Konseyi toplantısı daveti

- Kudüs konulu toplantıya Hamas ve İslami Cihad Hareketi de davet edildi

Hamas ve İslami Cihad'a Filistin Merkez Konseyi toplantısı daveti

RAMALLAH (AA) - Hamas ve İslami Cihad Hareketinin, 14 Ocak'ta düzenlenecek Filistin Merkez Konseyi toplantısına davet edildiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi dönem çalışmalarına katılmaları için Hamas ve İslami Cihad Hareketine resmi davet gönderildiğini belirtti.

Zanun, son dönem toplantısı 2015 yılında yapılan Filistin Merkez Konseyinin, "Filistin Devletinin Ebedi Başkenti Kudüs" başlığı altında 14 Ocak'ta toplanacağını aktardı.

Hamas ve İslami Cihad'dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, geçen pazar günü yaptığı açıklamada, Filistin Merkez Konseyinin, Kudüs şehrinin korunması kapsamında kesin kararlar alınması için olağanüstü bir oturum düzenleyeceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinHamasİslami Cihad Hareketi
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