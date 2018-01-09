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Hamas yöneticisi başından yaralandı

GAZZE (AA) - Hamas yöneticilerinden İmad el-İlmi'nin silahını temizlerken başından yaralandığı bildirildi.Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum tarafından yapılan yazılı açıklamada, İlmi'nin, evinde kişisel silahını incelediği sırada...

Hamas yöneticisi başından yaralandı

GAZZE (AA) - Hamas yöneticilerinden İmad el-İlmi'nin silahını temizlerken başından yaralandığı bildirildi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum tarafından yapılan yazılı açıklamada, İlmi'nin, evinde kişisel silahını incelediği sırada ateş alması sonucunda başından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İlmi'nin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Hamas'a bağlı El-Aksa kanalının sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberde de, başından yaralanan Hamas yöneticisinin Gazze'deki Eş-Şifa Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı.

Haberde olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.



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Anahtar Kelimeler:
Hamasİmad El-İlmiYaralandı
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