Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar:

GAZZE (AA) - Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, devam eden siyasi bölünmüşlük nedeniyle Filistin ulusal projesinin "yakın bir tehlike" içinde olduğunu belirtti.

Gazze'deki ofisinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sinvar, Batı Şeria ile Gazze arasındaki anlaşmazlığa işaret ederek, "Filistin ulusal projesi, yakın bir tehlike içinde. Ulusal projeyi korumamız gerekiyor. Bu durumun devam etmesi halinde Filistin meselesi tamamen kaybolabilir." dedi.

Ulusal projeyi çevreleyen çıkmazdan çıkabilmek için iki yol olduğunu ifade eden Sinvar, "Birinci yol, Filistin Ulusal Konseyinin seçim veya başka bir yolla yeniden oluşturulması. Daha sonra da tüm Filistinlileri temsil eden toplayıcı bir çerçeve haline gelmesi için Filistin Kurtuluş Örgütü'nün geliştirilmesi." diye konuştu.

Sinvar, çözüm kapsamında sunduğu ikinci yolu ise şöyle açıkladı:

"Önde gelen Filistinli grupları temsil eden ve Batı Şeria ile Gazze'deki tüm sorumluluk ve yetkileri üstlenen bir ulusal birlik hükümetinin oluşturulması."

Uzlaşı için hazır olduklarını ve bu bağlamda olabildiğince esnek davranacaklarına dikkati çeken Sinvar, halkın tüm kesimine, "ulusal projenin yeniden canlanması kapsamında bir vizyon belirlenmesi" için çaba sarf etmesi çağrısında bulundu.

- İdari Komitenin feshi

Hamas'ın "oluşumuna yol açan gerekçelere son verilmesi" şartıyla Gazze'deki İdari Komitenin feshedilebileceğini söyleyen Sinvar, "İdari Komite, Rami Hamdallah hükümetinin yokluğu nedeniyle oluşan boşluğu kapatmak için kuruldu." dedi.

Sinvar, komitenin hükümetin çalışmalarını iyileştirmek için kurulduğunu vurgulayarak, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın komiteyi, bölgedeki ablukanın şiddetini artırmak için bahane olarak kullandığını savundu.

Asıl sorunun komite olmadığını, Abbas'ın bu konuyu "Hz. Osman'ın gömleği" gibi kullandığını kaydeden Sinvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer komite sorunsa hemen feshedebiliriz. Ancak sorun bundan daha büyük. Sorun şu ki bizim direniş alanından geri çekilmemiz ve silahlarımızdan vazgeçmemiz için çalışıyorlar. Komitenin şu anda feshi, intihar hükmünde. Çünkü bu, sorunları artıracak ve bölgede boşluğa neden olacak."

- "Yenisini istemiyoruz ama savaştan korkmuyoruz"

Sinvar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yeni bir savaşı önlemek için çalıştığına dikkati çekerek, "Savaş istemiyoruz, halkımız nefes almak istiyor. Bu nedenle, her gün sadece Gazze'yi korumak için değil aynı zamanda özgürleşme hedefiyle gücümüzü toplamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hamas yöneticisi "savaştan da korkmadıklarını" vurgulayarak, "İşgal güçlerine ait uçaklar saat başı evimin üzerinde uçuyor, bu beni korkutmuyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hayat koşullarının zorlukları ve artan yoksulluğun farkında olduğunu belirten Sinvar, şunları kaydetti:

"Ablukanın amacı Filistin halkını direniş ve ulusal projesinden vazgeçirmektir. Bizler de hükümetin performansını yükseltme ve başta elektrik ile Refah Sınır Kapısı'nın açılması olmak üzere tüm sorunların çözümü için işgalcinin dışındaki bütün kapıları çaldık. Hatta Hamas, Filistin direnişinden ve ulusal projeden geri adım atmadan Gazze halkını rahatlatacak stratejik bir hedef belirledi. Bizler Hamas'ın yönetimde kalmasını pek umursamıyoruz çünkü yönetim, Filistinli bir çocuğun hayatından daha önemli değildir. Hamas hedef veya gaye değildir, asıl önemsediğimiz ise ulusal projedir."

- Dahlan ile Hamas arasındaki görüşme

Sinvar, Hamas'ın Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan ile yaptığı ve tartışmalara neden anlaşmalara da değindi.

Hamaslı yetkili, bu konu hakkında "Anlaşmalar, Gazze Şeridi'nin sorunlarını çözme amacıyla yapıldı. Şu anda Dahlan ekibiyle iletişimimizde herhangi bir sorun yok ve bizler işgalci hariç Gazze'deki halkımıza hizmet edecek herkes ile çalışmaya hazırız." diye konuştu.

- Gazze'deki Türkiye ve Katar projeleri

Türkiye ve Katar tarafından Gazze Şeridi'nde gerçekleştirilen projelerden övgüyle söz eden Sinvar, "Türkiye ve Katar ile ilişkilerimiz çok iyi. Her iki ülke, Gazze'nin düşmesini engelleyecek emniyet kemerinin sağlanmasına katkı sunan projeler hayata geçirdiler." ifadelerini kullandı.

Hamas'tan bir heyetin Mısır'a yaptığı son ziyaret sayesinde Kahire yönetimiyle normalleşme yönünde ciddi bir mesafe aldıklarını da aktaran Sinvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mısır makamları Refah Sınır Kapısı'nı açacaklarına dair söz verdi ancak, daha sonra bunun güvenlik ihtiyaçları gereği zor olduğunu aktardılar. Kendileriyle günlük olarak iletişim sağladığımız kanallar var ve işlerin kolaylaşacağı yönünde bizlere söz verdiler."

- Hamas'ın İran ve Suriye ile ilişkileri

Hamas'ın İran ile ilişkilerinin "iyinin ötesinde" olduğunu söyleyen Sinvar, "Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına silah desteğini en çok İran yaptı. Suriye krizi nedeniyle İran ile Hamas ilişkilerinde bir durgunluk oldu ancak eski normalleşme geri geliyor ve bunun direnişe de etkisi olacaktır." dedi.

Suriye ile ilişkilerinde yeni bir gelişme olmadığını ifade eden Sinvar, "Herkesle ilişkilerimizi düzeltme yönünde de bir engelimiz bulunmuyor. Suriye krizinin çözümüne ilişkin belirtiler var, bu da ilişkileri yeniden tamir etme ufuklarını açacaktır." görüşünü dile getirdi.