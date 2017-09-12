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Hamas'ın Siyasi Büro üyeleri Mısır'da toplandı

- Kahire'de Siyasi Büro Başkanı Heniyye başkanlığında toplanan üyeler, Hamas'ın öncelikleri ile gelecek dönemde yapacaklarına ilişkin ortak düşünce geliştirme konularını görüştü

Hamas'ın Siyasi Büro üyeleri Mısır'da toplandı

GAZZE (AA) - Hamas'ın Siyasi Büro üyelerinin, İsmail Heniyye başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de ilk toplantılarını gerçekleştirdiği bildirildi.

Hamas'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, hareket ile Mısır yönetimi arasında uzun süren gerginliğin ardından gerçekleşen toplantıya Gazze'den ve yurt dışından gelen üyeler katıldı.

Toplantıda, Hamas'ın öncelikleri ile gelecek dönemde yapacaklarına ilişkin ortak düşünce geliştirme konuları el alındı.

Hamas heyetinin, Gazze'ye ne zaman döneceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki üst düzey bir heyet, geçen cumartesi günü Kahire'ye gitmek üzere Gazze'den ayrılmıştı.

Haziran ayı başlarında da bir Hamas heyeti Mısır'a gitmiş ve bir hafta süren ziyaretler kapsamında üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti. Hamas, görüşmeler neticesinde Kahire yönetiminin, "Refah Sınır Kapısı'nın düzenli şekilde açılmasıyla Gazze Şeridi'ndeki sıkıntıların hafifletileceği ve ticari hareketin kolaylaşması için çift yönlü bir ticaret kapısının açılacağı" vaadinde bulunduğunu ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hamasİsmail Heniyye
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