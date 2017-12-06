GAZZE (AA) - Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını "Siyonist terörizmi meşrulaştırma girişimi" şeklinde nitelendirdi.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, harekete ait "El-Aksa" televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs'le ilgili kararının Arap ve Müslümanlara yönelik saldırı anlamına geldiğini belirtti.

Kudüs'e yönelik bu karar karşısında stratejik bir ulusal ittifak çağrısında bulunan Berhum, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, ABD'nin terörü korumaya alma ve Siyonist terörizmi meşrulaştırması demektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.