Hamas'tan Filistin hükümetine yanıt

GAZZE (AA) - Hamas, Rami el-Hamdallah başkanlığındaki Filistin uzlaşı hükümetinin Gazze'de çalışmasını engelleyecek bir durumun olmadığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hamdallah'ın Gazze'de çalışmasını engelleyecek bir durum yok." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Hamdallah'ın açıklamaları, "Gazze halkına yönelik izlediği çirkin rolünü örtmek için bahane" olarak nitelendirildi.

Hamdallah, Gazze'den çocukları ağırladığı iftar programında, Filistinli gruplar arasında bölünmenin son bulması ve ulusal mutabakatın sağlanması için Hamas'ın Filistin hükümetine Gazze'de çalışmalarına izin vermesini ümit ettiğini" belirtmişti.

Uzun yıllar süren anlaşmazlığın ardından Hamas ve Fetih arasında 23 Nisan 2014'te milli mutabakata varılmış ve bu çerçevede 2 Haziran'da Rami el-Hamdallah başkanlığında uzlaşı hükümeti kurulmuştu.

Uzlaşı hükümeti Haziran 2014'te oluşturulmasına rağmen siyasi ihtilafların devam etmesi nedeniyle hayata geçirilemedi.