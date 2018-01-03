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Hamas'tan Guatemala'ya Kudüs tepkisi

- Hamas: "Guatemala'nın İsrail lehine ABD ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy kullanmasının ardından aldığı bu kararı, halkımıza ve adil davamıza karşı büyük bir hata olarak addediyoruz"

Hamas'tan Guatemala'ya Kudüs tepkisi

GAZZE (AA) - Hamas, Guatemala'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini işgal altındaki Kudüs'e taşıma kararını kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Guatemala'nın İsrail lehine ABD ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oy kullanmasının ardından aldığı bu kararı, halkımıza ve adil davamıza karşı büyük bir hata olarak addediyoruz." denildi.

Söz konusu kararla Guatemala'nın uluslararası camiayla da ters düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Bu karar, Filistin halkının tarihi haklarına açık bir saldırı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

Hamas, uluslararası toplumu, Guatemala'yı bu tehlikeli adımdan vazgeçirmek için her türlü meşru yolu kullanarak baskı uygulamaya çağırdı.

Guatemala Cumhurbaşkanı Jimmy Morales, 24 Aralık'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını bildirmişti.

Ekonomik olarak büyük ölçüde ABD yardımlarına bağımlı olan Guatemala bu adımı BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kudüs kararının ardından atmıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak tanınması ve ABD Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararını geçersiz sayan karar, BM Genel Kurulu'nda 128 ülkenin evet oyuyla kabul edilirken, Guatemala, ABD ve İsrail'in yanında durarak hayır oyu kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
GuatemalaHamasKudüs
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