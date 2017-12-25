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Hamas'tan İsrail'le yeni "esir takası" anlaşması hazırlığı

- Hamas Siyasi Büro Üyesi Hammad: "Hapishanedeki Filistinli tutukluların özgürlüklerine kavuşması için ikinci 'Esirlere Vefa' anlaşmasını hazırlıyoruz"

Hamas'tan İsrail'le yeni

GAZZE (AA) - Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın İsrail ile yeni bir "esir takası" anlaşması hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Fethi Hammad, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı yakınlarında basına yaptığı açıklamada, Filistinli tutuklulara karşı vefalı olduklarını ifade ederek, "Hapishanedeki Filistinli tutukluların özgürlüklerine kavuşması için ikinci 'Esirlere Vefa' anlaşmasını hazırlıyoruz." dedi.

Hammad, Filistinli tutukluların sıkıntılardan kurtulacakları günün yakın olduğunu söyledi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında ise herhangi bir bilgi vermemişti.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

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