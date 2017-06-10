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Hamas'tan Katar'ın açıklamasına övgü

- Hamas Sözcüsü Berhum: - "Katar Dışişleri Bakanı'nın sözleri Katar'ın, halkımıza ve meşru direnişimize verdiği değer ve kıymeti yansıtıyor"

Hamas'tan Katar'ın açıklamasına övgü

GAZZE (AA) - Hamas, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin "Hamas'ın tüm Arap ülkelerine göre meşru bir direniş hareketi olduğu" yönündeki sözlerini övdü.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanı'nın sözleri Katar'ın, halkımıza ve meşru direnişimize verdiği değer ve kıymeti yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Berhum, Katar Dışişleri Bakanı'nın sözlerinin Arapların gerçek fıtratını yansıttığını dile getirdi.

Rusya'ya düzenlediği ziyaret kapsamında RT Arabic Kanalına açıklamalarda bulunan Al Sani, "Hamas, ABD'ye göre terör hareketi ama tüm Arap ülkeleri onu meşru bir direniş hareketi olarak kabul ediyor. Biz de Filistin halkını destekliyor ve Filistin yönetimiyle irtibat kuruyoruz. Hamas'ın, Katar'da siyasi bir varlığı var fakat liderleri Filistin'de." ifadesini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
DışişleriHamasKatarŞeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani
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