Hamas'tan 'Kudüs için yeni intifada' çağrısı

GAZZE(AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki ofisinde yaptığı basın açıklamasında, barış sürecinin sona erdirilmesi talebinde bulunarak, "Filistin yönetiminden Oslo Antlaşması'ndan çıktığını duyurmasını istiyoruz. ABD'nin Kudüs ile ilgili kararı, yeni bir siyasi sürecin başladığı anlamına geliyor. Barış süreci ise sonsuza kadar toprağa gömülmüştür." diye konuştu.

Filistin'in yanı sıra Arap ve Müslüman ülkelerin yöneticilerini de ABD yönetimini boykot etmeye çağıran Heniyye, şunları kaydetti:

"Artık barış anlaşması veya barış süreci diye bir şey kalmadı. Filistin halkı, ABD kararı sonrası tarihi bir yol ayrımında. Araplar ve Müslümanlar, merkezinde Kudüs'ün olduğu bu yol ayrımından geçiyor. ABD'nin kararına karşı yarından itibaren yeni intifada başlatılmasını istiyoruz."

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Kudüs'ün, doğu ve batısıyla Filistin, Arap ve Müslüman kimliğe sahip olduğuna işaret ederek, "Aynı şekilde Filistin de iki devlet veya oluşumu kabul etmeyen bir bütündür. Filistin bizim olduğu gibi Kudüs de bizimdir. İşgalci İsrail'in ise Filistin topraklarında meşruiyeti olamaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın çağrısını takdirle karşılandı

Filistin'in birliği ve uzlaşı adımlarının yerine getirilmesinin hızlandırılması gerektiğini dile getiren Heniyye, Filistinliler arasındaki bölünmenin artık aşılmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekti.

Heniyye ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kudüs için İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantıya çağırmasını takdirle karşıladıklarının altını çizdi.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal yeni bir boyuta taşındı

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etmişti.

BMGK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha-Mahmut Geldi