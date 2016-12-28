Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu

Hamas'tan Lübnan'daki Filistinli mülteciler için çağrı

- Hamas, Lübnan hükümetinden, Filistinli mültecilere "temel insani haklarını" vermesini istedi

Hamas'tan Lübnan'daki Filistinli mülteciler için çağrı

GAZZE (AA) - Hamas, Lübnan hükümetine, Filistinli mültecilere "temel insani haklarını" vermesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da Başbakan Saad Hariri liderliğinde kurulan hükümetin bakanlar kurulu bildirisini ilgiyle takip ettikleri belirtildi.

Açıklamada, yeni hükümetin oluşturulmasının, ülkedeki uzlaşı ve ulusal birliğin güçlendirilmesi için bir başlangıç olması ve hükümetin çalışmalarında başarılı olması temennilerinde bulunuldu.

Bakanlar kurulu bildirisinde, Filistinli mültecilerin "geri dönme haklarının korunmasının" vurgulanmasından memnuniyet duydukları ancak bunun yeterli olmadığı kaydedilen açıklamada, metinde Lübnan'daki Filistinli mültecilerin çalışma, mülk sahibi olma ve sendikalara üye olma gibi temel insani haklarının verilmesi konusunda herhangi bir taahhüdün bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, temel insani hakların Filistinli mültecilerin hayatlarında önemli bir nokta, Filistin-Lübnan ilişkilerinde de temel faktör olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lübnan'da Filistinliler için kurulan 12 mülteci kampında 460 bin Filistinli barınıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FilistinHamasLübnan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.