Hamas'tan 'Sabra ve Şatilla' çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas, Lübnan'da Filistinli mültecilerin kaldığı Sabra ve Şatilla kampındaki katliamın faillerinin soruşturulması ve mahkemeye çıkartılması çağrısı yaptı.

'Daha fazla insanın ölmesi için cesetlere tuzak kurulmuştu'Sabra ve Şatilla katliamı 34'üncü yılında anıldı

Hamas'a bağlı Mülteci İşleri Ofisi'nden Sabra ve Şatilla katliamının 35'inci yılı münasebetiyle yapılan açıklamada, Filistin halkına karşı işlenen katliamın Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınması ve failleri hakkında sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.

"Bu katliam zaman geçtikçe unutulmayacak ve failleri cezasız kalmayacak." ifadeleri kullanılan açıklamada, Sabra ve Şatilla katliamının işgal güçlerinin çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan uyguladığı bir yok edici zihniyet metodu olduğu belirtilerek, katliamın 35'inci yıl dönümünün Lübnan'daki mültecilerin durumunun kötüleştiği bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

Muhabir: Said İbicioğlu