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Hamas'tan Sudanlı bakanın ifadelerine kınama

GAZZE (AA) - Hamas, Sudan Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin Filistinlilere yönelik ifadelerini kınadı.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mehdi'nin Filistinlileri hedef alan sözleri kınanarak, "Bu açıklamaları, Filistin'i...

Hamas'tan Sudanlı bakanın ifadelerine kınama

GAZZE (AA) - Hamas, Sudan Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin Filistinlilere yönelik ifadelerini kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mehdi'nin Filistinlileri hedef alan sözleri kınanarak, "Bu açıklamaları, Filistin'i seven ve direnişini destekleyen Sudan halkının değer, prensip ve asaletine yabancı görüyoruz. Söz konusu açıklamalar, halkımızın stratejik derinliği ile adil davasını temsil eden Arap ve İslam ümmetimizin örflerine aykırıdır." denildi.

Açıklamada, Mehdi'nin sözlerinin Filistin meselesini bilmemesinden kaynaklandığı belirtildi.

Hamas ayrıca, her zaman Filistin'in yanında yer alan Sudan'ın duruşuna uymayan bu açıklamaları reddetmeleri için "kardeş Sudan halkına" çağrıda bulundu.

Sudan Yatırım Bakanı Mehdi, pazar günü "Sudania 24" adlı özel televizyon kanalında katıldığı bir programda, Filistin meselesinin Arap dünyasını "çok gerilettiğini" savunarak, "Filistinliler topraklarını sattı ve Körfez ülkelerinde Sudanlılara komplolar kuruyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Mehdi ayrıca, Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesini desteklediğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailMübarek El-Fadıl El-MehdiSudan
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