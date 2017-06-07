Hamas'tan Suudi Arabistan'a tepki

GAZZE (AA) - Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Katar'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini tamir edebilmesi için Hamas'a desteğine son vermesine yönelik açıklamalarını kınadı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Hamas'a karşı kışkırtıcı açıklamalarını büyük bir üzüntüyle karşıladığımızı belirterek kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Cubeyr'in beyanatının Hamas tarafından "garip" karşılandığı bildirildi.

Cubeyr'in sözlerinin, merkezi davası Filistin olan Arap ve İslam dünyası halklarında şoka neden olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arap ve İslam dünyası, Hamas'ı baş düşmanı olan siyonist işgale karşı meşru direniş hareketi olarak görüyor. Cubeyr’in açıklamalarının, siyonist düşman tarafından halkımıza, topraklarımıza, mukaddesatımıza, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik daha fazla ihlal ve suç işlenmesi için bir fırsat olarak değerlendirileceği kimseden gizlenemez bir gerçektir."

Suudi Arabistan'a Hamas'a yönelik kışkırtıcı açıklamalara son verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Aynı zamanda Bakan Cubeyr'in açıklamaları halkımıza topraklarını ve mukaddesatını özgürleştirmesi için direniş ve mücadele hakkı tanıyan uluslararası kanunlara, Arap ve İslam dünyasının duruşuna aykırıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Fransa'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, dün başkent Paris'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar, Hamas ve Müslüman Kardeşleri destekleyerek, Filistin yönetimi ve Mısır'a zarar veriyor. Biz bunun iyi olmadığını düşünüyoruz. Katar, Ortadoğu'nun istikrarına katkıda bulunabilmek için bu politikalara son vermeli." demişti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti ile Moritanya da katılmıştı. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içerisinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar ise söz konusu iddiaları yalanlamış, ülkenin bir süredir "amacı devlete zarar vermek olan ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kaldığını" vurgulamıştı.