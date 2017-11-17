Hamas'tan uzlaşı için

GAZZE (AA) - Hamas, uzlaşının başarısını güvence altına almak için "ulusal ortaklık" temelinin esas alınması gerektiğini yineledi.

Gazze'deki Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun düzenlediği Filistinli gruplar istişare toplantısında konuşan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, "Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin faydasına olacak gerçek bir uzlaşı için, kimsenin dışlanmadığı bir ortaklık temeline ihtiyaç var. Gerçek anlamda ortaklar olmalıyız. Kimsenin bir diğerini dışlaması doğru değildir. Filistin, herkesin." dedi.

Hamas'ın uzlaşı yolunda her zamankinden daha büyük bir motivasyon içinde olduğunu ifade eden Hayye, ABD ve İsrail'in uzlaşı konusundaki itirazlarının uzlaşıyı gerçekleştirme yönünde kendilerini adım atmaya sevk ettiğini kaydetti.

Hayye, Filistinli gruplara, uzlaşının uygulamaya koyulması amacıyla Kahire'deki görüşmeler için kesin tarihler belirleme çağrısında bulundu.

İslami Cihad hareketinden Halid el-Batş, "Uzlaşı için ulusal ortaklık gerekiyor. Bu olmazsa uzlaşının başarısı için bir güvence olmaz." ifadesini kullandı.

Batş, uzlaşıyla alakalı diğer meselelerde de uygulama aşamasına geçilmesi için bir takvim üzerinde anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Mısır, 4 Mayıs 2011 tarihli Kahire Anlaşması'nı imzalayan tarafları, 21 Kasım 2017'de Kahire'de tekrar toplantıya davet etmişti.



Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti, en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirecek.