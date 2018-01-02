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Hamas'tan Venezuela Devlet Başkanı'na mesaj

- Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "(Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya gönderdiği mesaj) Bu mesajın Hamas ile Venezuela arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi açısından önemli bir başlangıç olmasını, güvenlik ve istikrarı güçlendirmesini temenni ediyoruz"

Hamas'tan Venezuela Devlet Başkanı'na mesaj

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Venezuela ile ilişkilerinin güçlendirilmesini temenni ettiklerini belirtti.

Heniyye, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gönderdiği mesajda, Caracas yönetiminin, bağımsızlık isteyen halkların müdafaasındaki olumlu rolüne devam etmesinin önemine işaret ederek, "Bu mesajın Hamas ile Venezuela arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi açısından önemli bir başlangıç olmasını, güvenlik ve istikrarı güçlendirmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsmail Heniyye, Venezuela'nın, Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesi ve işgal güçlerinin eylem ve planlarına karşı koyulması konusundaki "olumlu ve ileri seviyedeki rolü"nden övgüyle söz etti.

Caracas yönetimi 2009'da Filistin devletini tanımış, Filistin'deki diplomatik temsil düzeyini Mayıs 2015'te büyükelçilik düzeyine yükseltmiş, İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırının (Dökme Kurşun Operasyonu) ardından bu ülkeyle olan diplomatik ilişkilerini kesmişti.

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