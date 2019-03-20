Hamdi Ulukaya Girişimi üçüncü dönem finalistleri belli oldu

2017 yılında 5 milyon dolar yatırımla Chobani’nin kurucusu başarılı girişimci Hamdi Ulukaya tarafından hayata geçirilen Hamdi Ulukaya Girişimi’nin ilk iki senesinde Girişimci Adayı Destek Programı yüzde 20 şirketleşme başarısına ulaştı. Hamdi Ulukaya Girişimi üçüncü döneminde finale kalan 48 girişimci adayı ve 12 startup İstanbul’da bir araya geldi.







İstanbul’da gerçekleşen iki günlük girişimcilik atölyesinde katılımcılar yatırımcı sunumlarından kişisel gelişime kadar birçok konuda eğitim aldı. Prof. Dr. Selçuk Şirin, Prof. Dr. Erhan Erkut, başarılı girişimci ve şef Ebru Baybara, dünya çapında ilgi gören mobil uygulama Faladdin’in kurucusu Sertaç Taşdelen, pazarlama ve etkinlik ajansı Big and Bold’un kurucusu ve kreatif diretörü Çağrı Alıcı gibi isimler, girişimci adayları ve startuplarla buluştu. Program 2-16 Haziran tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirilecek eğitimlerle devam edecek.







