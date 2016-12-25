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Hamile kadın AFAD ekiplerinin çabasıyla hastaneye yetiştirildi

- Muş'ta, yolu kar nedeniyle kapalı köyde doğum sancıları tutan kadın, AFAD ekiplerinin 4 saatlik mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı

Hamile kadın AFAD ekiplerinin çabasıyla hastaneye yetiştirildi

MUŞ (AA) - Muş'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde sancıları tutan hamile kadın, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile karla mücadele ekiplerinin çabasıyla hastaneye yetiştirildi.

Muş'un merkeze yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Elçiler köyünde yaşayan 23 yaşındaki Zeynep Akalın'ın doğum sancılarının artması nedeniyle, durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bilgisi üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Karla mücadele ekiplerinin çabasıyla yolun yaklaşık 50 kilometrelik kısmını kateden AFAD ekipleri, kalan mesafeyi de paletli araç ve kar motoruyla geçmeye çalıştı.

Bu sırada köylülerin traktörle getirmeye çalıştığı Zeynep Akalın'la karşılaşan AFAD ekipleri, hamile kadını paletli araca alarak ambulansın bulunduğu bölgeye taşıdı.

Ambulansla Muş Devlet Hastanesine ulaştırılan Akalın, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Köy yollarının dün akşamdan itibaren aşırı kar yağışı ve tipiden kapandığını belirten hasta yakını Yunus Akalın, büyük gayret sarf ederek köye ulaşan ekiplere teşekkür etti.

Yunus Akalın, "112 Acil Servis, kendi imkanlarıyla ulaşamadığı için AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri de hiç zaman kaybetmeden kızak ve büyük araçlarıyla bize yetiştiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." dedi.

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