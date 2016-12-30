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Hamile kadın, karlı yolları aşan paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi

- Balıkesir'in Karesi ilçesinde, merkeze 24 kilometre uzaklıktaki evinde rahatsızlanan 7 aylık hamile kadın, yolların kardan temizlenmesinin ardından paletli ambulansla hastaneye götürüldü

Hamile kadın, karlı yolları aşan paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde, merkeze 24 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallede rahatsızlanan 7 aylık hamile kadın, yolların kardan temizlenmesinin ardından paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Karesi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede iki gündür etkili olan kar yağışı, Deliktaş Mahallesi'nde de ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mahallede oturan ve rahatsızlanan 7 aylık hamile Güler Kahraman'ın yolların karla kapanması ve 112 Acil Servis ambulansının mahalleye ulaşamaması üzerine 24 kilometrelik Balıkesir-Deliktaş Mahallesi yolu, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucunda açıldı.

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Kahraman'ı almak üzere yola koyulan paletli ambulans, bazı bölgelerde yaklaşık 1,5 metreyi yüksekliğini bulan kar sebebiyle güçlükle ilerledi.

Paletli ambulansa yol boyunca eşlik eden Karesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı greyder operatörleri, bu bölgelerde devreye girerek, yolları açtı.

Hastaya ulaşılmasıyla ilk müdahaleyi UMKE ekipleri yaptı. Ardından güvenli bir şekilde Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Kahraman, Kadın Doğum Acil Servisi'nde tedaviye alındı

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HamileKaresiKırsal MahallePaletli Ambulans
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