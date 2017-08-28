"Hamile kadın ve bebeğinin hastanede hayatını kaybettiği" iddiası

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığından, Şırnak'ta hamile bir kadın ve bebeğinin hastanede hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin, "Müessif hadise Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından takibe alınmış ve her yönüyle incelenmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır. Ön bilgilenme ve inceleme bulgularına göre icapçı kadın doğum uzmanı bulundurulmamasında idari ihmal olabileceği değerlendirilmektedir. Teftiş neticesinde varsa olayın sorumluları ortaya çıkartılacak ve gereken şekilde cezalandırılacaktır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, riskli gebeliği bulunan ve daha önceki kontrollerinde 3. basamak bir hastanede doğum yapması önerilen Feyruz Polat'ın 27 Ağustos 2017'de Cizre Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine başvurduğu belirtildi.

Hastaneye intikalinden sonra durumu giderek kötüleşen hastaya hayata döndürme müdahalesi (CPR) yapıldığı ifade edildi. Acil uzmanı, çocuk doktoru, genel cerrahi uzmanı ve 2 acil pratisyen nöbetçi doktor ile hastaya müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maalesef hastaya müdahalede olumlu cevap alınamaması üzerine bebeği kurtarmak amacıyla genel cerrahi uzmanı ve acil uzman doktoru tarafından sezaryen ameliyatı yapılmıştır. Ancak tüm müdahalelere rağmen hem anne hem bebek kurtarılamamıştır. Müessif hadise Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından takibe alınmış ve her yönüyle incelenmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır. Ön bilgilenme ve inceleme bulgularına göre icapçı kadın doğum uzmanı bulundurulmamasında idari ihmal olabileceği değerlendirilmektedir. Teftiş neticesinde varsa olayın sorumluları ortaya çıkartılacak ve gereken şekilde cezalandırılacaktır. Hayatını kaybeden anneye ve bebeğe Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesinin acılarını paylaşıyoruz."





