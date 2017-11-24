Hamzabeyli Sınır Kapısı yenileniyor

EDİRNE (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Tüfenkci, Hamzabeyli Sınır Kapısında düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun olarak tüm sınır kapılarının büyütülüp, yenilendiğini, teknik donanım bakımından güçlendirildiğini belirtti.

Gümrük iş ve işlem sürelerini kısaltan ve kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Tüfenkci, "Dünyadaki en iyi uygulamaların Türkiye’de olması gerektiği anlayışıyla çalışıyoruz. Küresel düzeyde rekabet eden iş dünyamızın rekabet gücünü artırmak üzere en iyi uygulamaları Türkiye’nin gümrük ve ticaret işlemlerine uyarlıyor; 2023’e giden yolları açıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapılmasını sağlamaktır." diye konuştu.



Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda, yılda yaklaşık 1 milyon yolcu ve 500 bin aracın giriş-çıkış yaptığını aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bu rakamlar Kapıkule'nin yaklaşık dörtte biridir. Kapımızda şu anda 64 dönüm alanda, 7 giriş 7 çıkış olmak üzere toplam 14 peronda hizmet verilmekte. Yeniden inşa bittikten sonra 150 dönümlük alanda 9 giriş 9 çıkış olmak üzere toplam 18 peronda hizmet verilecektir. X-Ray sayısını da 1’den 3’e çıkaracağız. Böylece gümrük denetimlerinin etkinliği de artacaktır. Yolcu işlemlerinin modern ve ferah bir ortamda yapılabilmesi için tıpkı Kapıkule’de olduğu gibi burada da tam donanımlı yolcu salonlarımız inşa edilecek. Bu yolcu salonu toplam 2 bin 800 metrekare olacaktır."







- "Tek Durak sistemine geçilecek"

Bakan Tüfenkci, Avrupa ile olan ticaret açısından kilit rol oynayan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yapılacak yeniden inşa çalışmaları ile "Tek Durak" sisteminin hayata geçirileceğini söyledi.

Bu sistemle işlemlerin tek noktada yapılacağını ifade eden Tüfenkci, "Tek Durak' sistemi ile iş akış süreçlerinin uzun ve fazla olmasından kaynaklanan beklemelerin önüne geçilecek ve gümrük işlem süreçlerinin sadeleşmesi ile zaman ve maliyetten tasarruf sağlanacaktır. Kapımızın 'Tek Durak' sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılması ile tır, tanker ve küçük araç geçişlerinin birbirinden ayrılacak, böylece gümrük işlemleri hızlandığı gibi, kaçakçılıkla daha etkin mücadele edilmesi mümkün olacak." diye konuştu.





- "Kötü senaryo çizenlerin bir kez daha mahçup olduğunu göreceksiniz"



Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin kötüye gittiği yönünde spekülasyonlar yapıldığını, bunun gerçekle alakasının olmadığını belirtti.

Kötümser senaryo yazanların 2016 yılının sonlarına doğru da aynı şeyleri söylediklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Şimdi de aynı şeyi söylüyorlar. O zaman riskleri başka başka faktörlere dayandırıyorlardı. 'Darbe oldu, Türkiye belini doğrultamaz, dolar yükseldi, olağanüstü hal, sebebi bu, şu...' 2017'ye baktığımızda Türkiye bütün bu kötü senaryoları çizenleri mahcup etti, 2017'ye çok güçlü bir şekilde girdi. Allah'a şükürler olsun bütün büyüme rakamları 5'in üzerinde. 2018 yılında da Türkiye için kötü senaryo çizenlerin bir kez daha mahcup olduğunu göreceksiniz. Biz dövizdeki oynaklığı da, faizi de çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Merkez Bankamız gerekli tedbirlerini alıyor. İstiyoruz ki üretim yapanlar, ticaret yapanlar kazansın. Türkiye'ye güvenip yatırım yapanlar kazansın istiyoruz.Türkiye'ye güvenip yatırım yapanları bu coğrafya hiçbir zaman mahcup etmedi, inşallah bundan sonra da mahcup etmeyecektir. Yeter ki bizler birlik olalım, beraber olalım. İnanın bu olduğu zaman Türkiye bütün engelleri aşacaktır."





- TOBB'a teşekkür

Bakan Tüfenkci, TOBB'nin Türkiye’nin ticaretini ve üretimini arttırmak için elini taşın altına koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"TOBB paradan da öte ülkemizin onurunu ve itibarını her şeyin üzerinde tutuyor. Onun için kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz bunu kendilerinden 15 Temmuz’da da gördük. O hain darbe girişimi sırasında Türkiye’nin birliği için, demokrasimiz için gereğini yaptı. O gün bütün odalar ve borsalar birlik ve beraberliğini göstererek hem demokrasiyi hem de ekonomiyi kurtardılar."