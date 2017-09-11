Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 240 tır kapasiteli park

EDİRNE (AA) - Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaşanan tır kuyruklarını önemli ölçüde azaltması beklenen 240 araçlık tır parkının yapımı tamamlandı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından 40 dönümlük alana yapılan ve "ETSO Park" adı verilen tır parkında tır şoförleri için tüm sosyal imkanlar bulunuyor.

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, parkın hizmete girmesiyle tır şoförlerinin rahatlayacağını söyledi.

Tır parkının inşaatının tamamen bittiğini belirten Zıpkınkurt, "Önümüzdeki birkaç gün içinde ruhsat işlemleri de tamamlanacak. ETSO tarafından yapılan tır parkı için yaklaşık 6 milyon liralık bir yatırım yaptık. 240 araç kapasiteli bir park. İçerisinde lokanta, kafeterya, berber, kütüphane gibi sosyal ihtiyaçların karşılanacağı alanlarımız var. Yine tır şoförleri için tuvalet ve banyolar var. Tır parkı içerisinde mescit var." dedi.

Tır kuyruklarında belli azalmaların da yaşanacağını vurgulayan Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Tır şoförleri için ciddi anlamda bir katkı sağlayacak. Öncelikle insani ihtiyaçlarını karşılama olanağını bulacaklar. Yine nakliyesini yaptıkları ürünlerle ilgili gerekli internet işlerini buradan yapabilecekler. En önemlisi de tırları kullanma süreleriyle ilgili problemleri çözülecek. Çünkü kuyrukta olduklarında 2-3 dakikada bir marşa bastıkları için takograf çalışıyor ve şoför mesaiye geçmiş görünüyor. Şoförler tır parkına girdiklerinde bu sorun da ortadan kalkmış olacak. Tır kuyrukları tamamen bitecek diyemeyiz çünkü tır kuyrukları Bulgaristan'ın çalışmasıyla alakalı. Ama tır kuyruklarında önemli azalma olacaktır."

Tır şoförü Mustafa Bekler, tır parkının açılmasıyla insani ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacaklarını belirtti.

Tır parkının önemli faydaları olacağını ifade eden Bekler, "Kuyrukların azalmasını bekliyoruz. Mülteci sorunundan kurtuluruz. Araçlarımız güvenli bir şekilde parkta bekleyeceği için rahatça uyuyup dinlenebiliriz. Takograf sıkıntımız ortadan kalkar." dedi.

Almanya'ya giden Ahmet Yıldız da parkın kuyrukları azaltacağını vurgulayarak, "Tır parkı bize her türlü yararlı olur. Normalde sırada bekleyeceğimiz yerde tır parkında bekleyeceğiz. Böyle olunca tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Dinlenme süremizi tamamlayacağız ve takograf sorunu da olmayacak." şeklinde konuştu.

Yapımı tamamlanan tır parkının ileriki günlerde törenle açılacağı bildirildi.