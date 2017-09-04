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Hamzaçebi'den Beykoz'daki köylere bayram ziyareti

- TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, Beykoz'daki bazı köylere bayram ziyaretinde bulundu

Hamzaçebi'den Beykoz'daki köylere bayram ziyareti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Beykoz’daki bazı köylere bayram ziyareti gerçekleştirdi.

TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, CHP Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen köy ziyaretlerine katıldı. Beykoz İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Hamzaçebi, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Bozhane, Göllü ve İshaklı köylerini ziyaret etti.

Hamzaçebi, köylerdeki esnafları ziyaret ederek iyi bayramlar dileğinde bulundu. Yol boyunca sık sık aracını durdurarak köy halkıyla selamlaşan Hamzaçebi, halkın sorunlarını dinledi.

Hamzaçebi, Edirne Keşan’da asker olan ve dün vefat eden er Mustafa Balta’nın İshaklı Köyünde yaşayan ailesini de ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Beykoz İlçe BaşkanlığıKöy ZiyaretiTBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi
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