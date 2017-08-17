Hamzaçebi'den şehit öğretmenin ailesine ziyaret

GÜMÜŞHANE (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Hamzaçebi, beraberinde Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, partisinin Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ve Trabzon İl Başkanı Turgay Güngör ile şehit öğretmenin Torul ilçesinin Demirkapı köyündeki baba ocağına gelerek ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziyelerini şehidin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz'a ileten Hamzaçebi, burada baba Yılmaz ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Hamzaçebi, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın, PKK tarafından gencecik yaşında, ülkenin çocuklarına hizmet etmek ve öğretmenlik yapmak için bulunduğu yerde katledilerek şehit olduğunu anımsattı.

Yılmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Hamzaçebi, şehidin babasına hitaben, "Hamit Yılmaz kardeşim, o günlerde çok güzel konuşmalar yaptın. Acı yaşayan bir babanın acısını içine, yüreğine gömerek bütün millete ders olacak şekilde açıklamalar yaptın. Herkese örnek oldun. Seni kutluyorum. İyi ki Hamit Yılmaz gibi babalar var. İyi ki Hamit Yılmaz gibi Anadolu insanları var." diye konuştu.

- "Terör yenilmez değildir"



Hamzaçebi, terörün ülkedeki bütün insanların sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Teröre karşı bu ülkede yaşayan insanlar olarak hiçbir ayrım gözetmeyerek bütün terör örgütlerini lanetleyerek karşı durduğumuz anda biz terörü yeneceğiz. Terör yenilmez değildir. Hamit Yılmaz gibi babaların duruşunun bütün Türkiye'de olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Türk milletinin büyük bir millet olduğuna işaret eden Yılmaz, "Vatanımız sağolsun. Ben çocuğumu kurban sayıyorum. İbrahim Aleyhisselam'a bir kurban verdik. Çocuğumu oraya götürdüğüm de de öyle demiştim. Rabbim böyle diledi." diye konuştu.

Hamzaçebi ve beraberindekiler, daha sonra ziyaret gerçekleştirdikleri şehit öğretmenin mezarında dua etti.

- "Kapsayıcı, kucaklayıcı bir dile ihtiyacımız var"



Daha sonra Gümüşhane Valiliğini ziyaret eden Hamzaçebi, Vali Okay Memiş ile bir süre görüştü. Ziyarette Memiş, Hamzaçebi'ye sarkıt ve dikitleriyle ünlü Karaca Mağarası'nın tablosu hediye etti.

Ardından CHP Gümüşhane İl Başkanlığına geçen Hamzaçebi, burada yaptığı konuşmada, ülkenin büyük bir barış diline ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kutuplaşma ve dayanışmanın ortadan kalkmasının, toplumu bir arada tutan bağların çözülmesi anlamına geleceğini ifade eden Hamzaçebi, şunları kaydetti:

"Bu herhalde bu topraklarda yaşayan hiçbirimizin istemeyeceği bir şeydir. Dayanışmanın gücünü bütün insanlar hissetmek istiyor. Demokratik, özgür bir Türkiye'de bütün insanlar yaşamak istiyor. Bütün anneler, babalar çocuklarının geleceğinden emin olmak istiyor. Bunun için ötekileştirici değil kapsayıcı, kucaklayıcı bir dile ihtiyacımız var. Ana muhalefet partisinin içerisinde onun genel başkanından milletvekiline kadar suçlu aramaya çalışmak demokrasiyi ortadan kaldırmaktır. Böyle bir anlayışı Cumhuriyet Halk Partisinin ya da toplumun kabul etmesi mümkün değildir. İlgililere bundan vazgeçmesini tavsiye ediyorum. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Doğru olan herkesin birbirini kucaklamasıdır."



