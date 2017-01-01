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Hamzalı katliamı unutulmadı

- Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi'nde 22 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 23 kişi törenle anıldı

Hamzalı katliamı unutulmadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Hamzalı Mahallesi'nde 22 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen biri köy korucusu 23 kişi için anma töreni düzenlendi.

Hamzalı Mahallesi'ndeki törende konuşan Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, PKK'lı teröristlerin 1 Ocak 1995 ve 16 Mart 1995'te gerçekleştirdikleri iki saldırıda 23 kişiyi katlettiklerini anımsattı.

Hain saldırılarda çocuk, kadın ve yaşlı demeden katliam yapan terör örgütünün halen benzer saldırılar gerçekleştirdiğini dile getiren Dülgeroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün burada tekrar aynı acıları sizlere hatırlatmak için değil, şehitlerimizin anısını yaşatmak adına bir araya geldik, bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bütün dünyaya haykırmak için bir araya geldik. Zannettiler ki Hamzalı kardeşlerimiz, kalplerinde taşıdıkları vatan sevgisini kaybedecekler ve onların yanında yer alacaklar. Aradan geçen 22 yıla rağmen bugün yine şahit oluyoruz ki Hamzalı kardeşlerimiz, devletimiz ve milletimizin yanındadır."

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından programa katılanlar, şehitlerin mezarını ziyaret etti.

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Hamzalı KatliamıHamzalı KöyüKulp
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