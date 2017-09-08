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Han Şeyhun'da "BM harekete geçsin" gösterisi

- Suriye'de rejimin kimyasal silah katliamı yaptığı Han Şeyhun'da halk, BM'ye, rejimin suçunu teyit etmesinin ardından harekete geçme çağrısı yaptı - Saldırıda ikiz bebeklerini kaybeden Yusuf: - "Birleşmiş Milletler kendi raporunda (failin Esed rejimi olduğunu) tespit etti. Müdahale etmek için daha ne bekliyorlar?"

Han Şeyhun'da

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 4 Nisan'da kimyasal silahla saldırdığı Han Şeyhun'da, katliamda yakınlarını kaybeden aileler gösteri düzenledi.

Cuma namazının ardından İdlib'e bağlı Han Şeyhun merkezinde toplanan Suriyeliler, "100 kişiyi kimyasal ile öldüren Esed Özgür", "Uluslararası örgütler katliamı Esed'in yaptığını kesinleştirdi, hala neyi bekliyorlar? ", "Artık söz değil icraat istiyoruz" yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı.

Saldırıda 9 aylık ikiz bebeklerini yitiren Abdülhamid el-Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kızım Aya ve oğlum Ahmed'i kaybettim. Ailemden 21 kişi öldü. Kimyasal saldırıyı unutmayacağız. Bunu yapan katilleri affetmeyeceğiz." dedi.

Yusuf, "Birleşmiş Milletler kendi raporunda tespit etti. Müdahale etmek için daha ne bekliyorlar?" şeklinde konuştu.

4 Nisan'daki kimyasal silah katliamında en az 100 sivil ölmüş, 500 sivil de yaralanmıştı.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu 6 Eylül'de, sarin gazlı katliamı, Esed rejiminin gerçekleştirdiğini teyit etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Han ŞeyhunKimyasal Silah
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