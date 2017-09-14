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Han Şeyhun'da çocuklar için terapi merkezi açıldı

- Suriye'de Esed rejiminin kimyasal katliam yaptığı Han Şeyhun'da faaliyete giren merkezde, bedensel veya zihinsel engelli çocuklara hem eğitim veriliyor hem de psikolojik destek sağlanıyor - Merkezin Müdürü Taan: - "Bedensel engelli çocuklara matematik, Arapça ve fen bilimleri eğitimi verilirken, zihinsel engelli çocuklara da oyunla terapi yapılıyor"

Han Şeyhun'da çocuklar için terapi merkezi açıldı

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kimyasal katliam yaptığı Han Şeyhun'da açılan terapi merkezinde bedensel veya zihinsel engelli çocuklara psikolojik desteğin yanı sıra eğitim veriliyor.

Sivil toplum örgütü İnsaniyet Derneğince kurulan merkezden, Esed rejimin saldırılarında yaralanan bedensel ya da zihinsel engelli çocuklar yararlanıyor.

Rehabilitasyon, oyunla terapi ve sosyal aktivite alanları bulunan, tüm çalışmaların ücretsiz olduğu merkezde, uzman doktor, öğretmen ve psikologların yer aldığı 10 gönüllü hizmet sunuyor. Merkezde, 17'si engelli 66 çocuk eğitim ve psikolojik destek alıyor.

Terapi merkezinin müdürü Fatıma Taan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde çocuklara rehabilitasyon hizmeti verdiklerini, sosyal aktiviteler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Taan, "Çocuklara engel durumları ve kapasitelerine göre eğitim veriliyor veya çocuklar oyunla terapi ediliyor. Bedensel engelli çocuklara matematik, Arapça ve fen bilimleri eğitimi verilirken, zihinsel engelli çocuklara da oyunla terapi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Terapi merkeziyle, engellilerin kimseye muhtaç olmadan hayatlarına devam etmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Taan, "Merkezde, annesini, babasını kaybeden çocuklar, savaş nedeniyle yıllarca eğitimden uzak kalan çocuklar var. Bu durumdakileri eğitmek çok zor. Gönüllü ve alanında uzman ekibimizle çocukları en iyi şekilde eğitmek istiyoruz. Psikolojisi bozuk çocuklarda yöntemlerimizle yol katedildi, bu çocukların birçoğu normale döndü." dedi.

Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine 4 Nisan'da yaptığı kimyasal silah saldırısında en az 100 sivil ölmüş, 500 sivil de yaralanmıştı.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu 6 Eylül'de, sarin gazlı katliamı, Esed rejiminin gerçekleştirdiğini teyit etmişti.⁠⁠⁠

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