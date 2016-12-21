Hanefi Avcı'dan

İZMİR (AA) - Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, meslekten ihraç edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski cumhuriyet savcısı Fatih Genç'in kendisine açtığı tazminat davasının yeniden görülmesi için başvuruda bulunarak, Genç aleyhine 23 bin liralık da tazminat davası açtı.

İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011 yılında görülen davada 15 bin liralık tazminat ödemeye mahkum edilen Avcı, avukatı aracılığıyla İzmir Adliyesindeki ilgili mahkemeye, davanın yenilenmesini talep eden dilekçesini iletti.

"Haliçte Yaşayan Simonlar: Din Devlet Bugün Cemaat" isimli ​kitabında yazdıkları nedeniyle eski savcı Genç'in hakkında açtığı davada tazminata mahkum olan Avcı'nın dilekçesinde, Genç'in 15 Temmuz süreci sonrası FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandığına, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) da meslekten ihraç edildiğine dikkati çekerek, bu durumun yazdıklarının doğruluğunu ortaya koyduğunu savunduğu öğrenildi.

Genç'in hakkında açtığı davanın yeniden görülmesini talep eden Avcı'nın, ayrıca Genç hakkında 23 bin liralık karşı tazminat davası açtığı da belirtildi.





- Olay ve dava

Dönemin özel yetkili cumhuriyet savcısı Fatih Genç, 2010 yılında, eski emniyet müdürü Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın kaleme aldığı ''Haliçte Yaşayan Simonlar: Din Devlet Bugün Cemaat'' kitabında kendisini hedef aldığı, yargıya duyulan güven, itibar ve saygıyı azaltan ifadelerle görevini kötüye kullandığı yönünde asılsız itham ve suçlamalar yönelttiği gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2011 yılında görülen ve 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Hanefi Avcı'nın avukatı kararı temyiz etmiş, Yargıtay yerel mahkemenin kararını onamıştı.

- FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu

İzmir'de bir dönem özel yetkili savcı olarak görev yapan Fatih Genç, HSYK tarafından açığa alınarak hakkında kovuşturma izni verilmesinin ardından ağustos ayında "FETÖ/PDY üyesi olduğu" suçlamasıyla gözatına alınarak tutuklanmıştı.

Bazı asker ve bürokratların tasfiyesi amacıyla kasıtlı usulsüzlükler yapılarak oluşturulduğu iddia edilen "Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" (İzmir'deki Askeri Casusluk) davasında görev yapan Genç, İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın da yargılandığı ve beraat ettiği "nitelikli dolandırıcılık" ile "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk" gibi davalarla ilgili de soruşturmaları yürütmüştü.

Genç'in, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığında görevliyken gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın da ifadesini aldığı, Rahip Santoro cinayeti soruşturmasında da görev yaptığı belirtilmişti.



