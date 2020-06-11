Hangi meslek grupları e-SMM uygulamasına geçiyor?

Farklı bir belge türü olmayan e-SMM uygulamasıyla; Haziran ayı itibariyle, finans danışmanları, diyetisyenler, veterinerler, doktorlar, diş hekimleri, mühendisler, mali müşavirler, mimarlar, menajerler, sanatçılar gibi çeşitli mesleklerde çalışan kişiler, makbuzlarını artık, “elektronik ortamda” düzenlemek, alıcısına iletmek ve aynı zamanda saklamak zorundadırlar.

GİB, e-SMM için 1 Temmuz’a kadar ek süre tanıdı

Bilindiği gibi, 19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 509 sıra nolu VUK (vergi usul kanunu) tebliğine göre, serbest meslek çalışanlarının, 1 Haziran 2020 tarihiyle birlikte, e-SMM (elektronik serbest meslek makbuzu)’na geçmelerinin zorunlu olduğu açıklanmıştı. Serbest meslek çalışanlarının, e-SMM uygulamasına geçebilmeleri için de, mali mühürlerinin veya e-imzalarının olması gerekiyordu. Ancak, bu yıl koronavirüs salgını, tüm dünyanın üzerine felaket gibi çöktü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun, koronavirüsü Mart ayında pandemi ilan etmesinin ardından, ülkemiz dahil birçok ülkelerde ekonomiler durma noktasına geldi, milyarlarca insan evinde izolasyona geçerken, milyonlarca işletme de kapılarını geçici süreliğine kapadı. Yaşanan bu salgın krizi nedeniyle, serbest meslek çalışanlarından birçok kişi, mali mühürlerini veya e-imzalarını, 1 Haziran tarihine kadar yetiştiremediler. Bu konuda, bir duyuru yayınlayan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), serbest meslek çalışanlarının 1 Haziran 2020 akşamına kadar, mali mühürleri veya e-imzaları olmadan, GİB’in İnteraktif Vergi Dairesi sisteminden başvurularını ilk etapta yapmalarını istedi. Ayrıca, 1 - 30 Haziran tarihleri arasında makbuzlarını, kağıt olarak düzenleyebilmelerine imkan da tanıdı. GİB’in açıklamasında, 30 Haziran salı günü mesai saati bitimine kadar mali mühürlerini veya e-imzalarını edinmek zorunda olan serbest meslek mensuplarının, 1 Temmuz 2020 çarşamba gününden itibaren hazırlayacakları makbuzlarının, e-SMM olarak düzenlenmek zorunda olduğunun altı çizildi.

e-SMM’nin, serbest mesleklerde çalışan kişilere getireceği artılar nelerdir?

*e-SMM, yukarıda da belirttiğimiz gibi, serbest meslek makbuzlarının, internet ortamında hazırlanması, alıcısına gönderilmesi ve saklanmasıdır. Makbuzların, elektronik ortamda oluşturulması; hız ve güvenliğin yanı sıra, kağıt, kargolama, arşivleme ve en önemlisi de zamandan çok ciddi tasarruflar elde edilmesini sağlamaktadır. Maliyetler, 15- 20 TL gibi rakamlardan, kuruş seviyesine inerken, geriye dönük aranılan bir evrağa da hızlıca ulaşılacaktır. Zira, 10 yıl saklanması zorunlu olan bu evraklar için, bir depoya ihtiyaç da yoktur. e-SMM olarak yapılan hatalı bir işlemi geri alma veya ret etme süreci de, hızlı ve kolay bir şekilde yapılmaktadır.

*e-SMM’ye geçecek olan serbest meslek çalışanları, lider özel entegratör Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’nin dijital dönüşüm uzmanlarından hizmet alabilirler. Uyumsoft AŞ e-SMM mobil uygulaması üzerinden, e-Serbest meslek makbuzlarını düzenleyerek, müşterilerine e-mail ortamında ileterek, aynı zamanda 10 yıl boyunca arşivlemesini yapabilirler. Bir diğer konu da, Uyumsoft mobil e-SMM’ye geçmek için, bir yazılım programı satın almaya gerek bulunmuyor. Serbest meslek çalışanları, cep telefonlarından veya laptoplarından e-SMM’leri kolayca hazırlayacaktır.