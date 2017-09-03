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Hapishaneye uyuşturucu sokmak için güvercin kullandılar

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, hapishaneye uyuştucu sokmak için güvercin kullanıldığı ortaya çıktı.BBC'nin yerel basına dayandırdığı habere göre, ülkenin Santa Rosa kentindeki hapishane üzerinde uçan güvercini gören...

Hapishaneye uyuşturucu sokmak için güvercin kullandılar

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, hapishaneye uyuştucu sokmak için güvercin kullanıldığı ortaya çıktı.

BBC'nin yerel basına dayandırdığı habere göre, ülkenin Santa Rosa kentindeki hapishane üzerinde uçan güvercini gören cezaevi yetkilileri, hayvanın sırtında küçük bir torba olduğunu fark etti.

Güvercini yakalayan yetkililer, torbada uyuştucu ve USB bellek buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arjantinli hapishane görevlileri 2013'te de benzer şekilde hapishanelere uyuşturucu taşındığını tespit etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ArjantinGüvercin
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