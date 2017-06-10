Harem-i İbrahim'e girişe engel

EL HALİL (AA) – İsrail askerleri, Filistinli aktivistlerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim’e girişine engel oldu.
El Halil Belediyesine bağlı "Namazınla Diren" platformu tarafından, Harem-i İbrahim Camisi'nde 24 yıl önce sabah namazını kıldıkları sırada açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 29 Filistinliyi anmak amacıyla yürüyüş düzenledi.
Harem-i İbrahim’e girmek isteyen aktivistlere İsrail askerleri engel oldu.
Namazınla Diren Platformunun Koordinatörü Abdürrahim Ahmet, AA muhabirine, "İşgal güçleri, platformun amblemlerini taşıyan aktivistlerin girişine izin vermedi." dedi.
Ahmet, "İsrail’in Harem-i İbrahim’i bölmesinin risklerini anlatmak ve Yahudi yerleşimcinin sabah namazı kılan Müslümanları öldürmesini anmak amacıyla bu yürüyüşü düzenlendi." ifadesini kullandı.
1993 yılında El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisinde sabah namazı kılan Filistinliler, Yahudi bir yerleşimcinin saldırısına maruz kalmış, 29 kişi hayatını kaybetmişti.
İsrail makamları olayın ardından Harem-i İbrahim'i ikiye bölerek, bir kısmını Yahudilere bir kısmını da Müslümanlara tahsis etmişti.